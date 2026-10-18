На рынке облигаций произошло 23 дефолта за неделю в октябре 2026 года

Долговой рынок продолжает испытывать серьезные проблемы с выплатами по ценным бумагам, а финансовый стресс начинает выходить за пределы сектора высокодоходных облигаций.

С 12 по 16 октября 2026 года на российском рынке облигаций произошло 23 дефолта и технических дефолта.

В список эмитентов, которые не выполнили обязательства перед инвесторами, вошли компании «Оил ресурс», «Центр-резерв», «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-инвест», Группа «Продовольствие», ТК «Нафтатранс плюс», «Соби-лизинг», ЛКХ, «Михайловский молочный завод», «Ю ди пи авто», «С-принт», «Открытие холдинг», «Монополия», «Мосрегионлифт», «Сибавтотранс» и «Бизнес-лэнд». Об этом пишет Frank media.

Параллельно кредитный стресс затронул крупных игроков с высокими рейтингами. По информации исследования агентства «Эксперт РА», за девять месяцев 2026 года на понижения пришлось 8,1% рейтинговых действий по компаниям с рейтингом ruA- и выше, тогда как за весь 2025 год этот показатель составлял 1,8%. Агентства понизили рейтинги таких эмитентов, как ТМК, «Новабев групп», АФК «Система», «Камаз», «Евраз», «Новотранс» и девелопер «Самолет». Причиной во всех случаях называют рост долговой нагрузки и процентных расходов при снижении выручки.

В связи с накопленными дефолтами группа «Продовольствие» 14 октября 2026 года подала заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Алтайского края. Представитель владельцев облигаций «Волста» направил иск к компании «Оил ресурс» на 10,5 млрд рублей, а против компании «Нафтатранс плюс» зарегистрировали новый иск на 350 млн рублей в дополнение к требованию на 471 млн рублей.

Число корпоративных банкротств в России за первое полугодие 2026 года выросло на 11% и составило 3 547 случаев. Эксперты зафиксировали первый рост этого показателя с 2017 года, а сумма требований кредиторов превысила 1 трлн рублей.