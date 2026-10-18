Как праздничный день в ноябре скажется на зарплате

Работники, которые полностью отработают месяц, получат оклад или зарплату по тарифной ставке в прежнем размере. Рабочий день 3 ноября будет сокращенным.

Праздничный день 4 ноября 2026 года не повлияет на зарплату сотрудников с окладом или тарифной ставкой при условии полной отработки месяца. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«При оплате труда по окладу или тарифной ставке за полный месяц работы зарплата останется в прежнем размере, дополнительные праздничные дни ее никоим образом не уменьшат», — пояснила депутат.

Перед праздником, 3 ноября, в России ожидается сокращенный рабочий день.