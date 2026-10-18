Мошенники начали охоту на россиян в сезон уплаты налогов

В период массовых платежей мошенники активнее рассылают ссылки на сторонние сайты и используют незнакомых платежных посредников. Проверить начисления и зачисление денег можно в личном кабинете ФНС или на Госуслугах.

Оплачивать налоги безопаснее через личный кабинет ФНС, банковские приложения и портал госуслуг, сообщила заместитель гендиректора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова. В период уплаты налогов мошенники используют различные схемы для хищения денег и персональных данных.

«Поэтому оплачивать налоги нужно только через проверенные каналы — личный кабинет ФНС, банковские приложения и портал госуслуг», — сказала Ирина Маслова.

Не следует переводить деньги через незнакомых платежных посредников, сторонние сайты или по ссылкам из сообщений в мессенджерах. Такие способы оплаты могут использовать злоумышленники.

Проверить налоговые начисления можно на сайте или в приложении ФНС, а также на портале Госуслуг. После платежа стоит убедиться, что деньги зачислены, и проверить его статус в личном кабинете.