Россияне рассказали, какую страховку ждут от работодателей

Женщины чаще мужчин выбирают медицинское страхование и защиту от несчастных случаев. Мужчины больше заинтересованы в КАСКО и страховании ипотеки.

Полис ДМС включили бы в корпоративный компенсационный пакет 40% россиян. Участникам предлагали выбрать два страховых продукта.

Страхование от несчастных случаев и болезней предпочли 26% опрошенных, страхование жизни — 20%, имущества и ответственности перед соседями — 19%. Накопительное страхование жизни выбрали 15%, КАСКО — 9%, страхование путешественников и защиту от киберрисков — по 5%. Об этом сказано в исследовании SuperJob, «Ингосстраха» и «Ингосстрах-Жизнь»

Среди женщин ДМС выбрали 43% против 37% мужчин, страхование от несчастных случаев — 29% против 23%. Мужчины чаще отдавали предпочтение КАСКО — 11% против 7% — и страхованию ипотеки — 6% против 3%.

«Женщины в среднем чаще обращаются за медицинской помощью, внимательнее относятся к профилактике и чаще проходят обследования на ранних этапах заболеваний», — сказала директор департамента медицинского страхования «Ингосстраха» Анастасия Скурихина.

Россияне 35-44 лет чаще других выбирали страхование недвижимости — 22%, а участники старше 45 лет — защиту от несчастных случаев, 31%. В опросе, который проходил с 23 сентября по 1 октября 2026 года в 389 населенных пунктах, участвовали 1600 экономически активных россиян старше 18 лет.