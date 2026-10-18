СФР обяжут передавать Роструду данные о зарплатах бюджетников

Персональные данные работников должны быть обезличены. Информацию планируют использовать для анализа и прогнозирования рынка труда.

СФР будет направлять Роструду сведения о трудовой и иной деятельности зарегистрированных лиц, включая оплату труда работников бюджетной сферы. Такие поправки в статью 16 закона о персонифицированном учете от 01.04.1996 № 27-ФЗ. Их уже внесли в Госдуму.

Перед передачей сведений фонд должен будет обязательно обезличить персональные данные. Роструд сможет использовать информацию для анализа положения на рынке труда и трудоустройства граждан, а также для подготовки прогнозов его развития.

Обмен данными между СФР и Рострудом планируют организовать через Единую систему межведомственного электронного взаимодействия.