За внесение данных о поверке счетчиков бизнес будет платить — законопроект
Юрлица и предприниматели будут платить за внесение сведений о поверке приборов учета в федеральный информационный фонд.
Взимать плату с юридических лиц и ИП за внесение результатов поверки средств измерений в реестр предлагает законопроект, внесенный Правительством в Госдуму 15 октября 2026 года.
Для счетчиков физлиц, коммунального оборудования в составе общего имущества многоквартирных домов, а также приборов в сфере обороны, атомной энергии и санитарно-эпидемиологического благополучия услуга останется бесплатной.
Размер платы определят умножением базовой стоимости на специальный коэффициент. Для отечественного и советского оборудования коэффициент составит 1, а для импортных приборов — 4. Введение платы позволит ежегодно пополнять бюджет примерно на 6,7 млрд рублей.
Дополнительные доходы направят на поддержку промышленности и импортозамещение измерительной техники. Если в 2020 году доля утвержденных типов российских приборов составляла 54%, то по итогам 2025 года она достигла 74%. Потенциал импортозамещения в этой сфере оценивается более чем в 150 млрд рублей в год.
Новые правила планируют ввести с 1 сентября 2027 года.
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