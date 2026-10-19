За внесение данных о поверке счетчиков бизнес будет платить — законопроект

Юрлица и предприниматели будут платить за внесение сведений о поверке приборов учета в федеральный информационный фонд.

Взимать плату с юридических лиц и ИП за внесение результатов поверки средств измерений в реестр предлагает законопроект, внесенный Правительством в Госдуму 15 октября 2026 года.

Для счетчиков физлиц, коммунального оборудования в составе общего имущества многоквартирных домов, а также приборов в сфере обороны, атомной энергии и санитарно-эпидемиологического благополучия услуга останется бесплатной.

Размер платы определят умножением базовой стоимости на специальный коэффициент. Для отечественного и советского оборудования коэффициент составит 1, а для импортных приборов — 4. Введение платы позволит ежегодно пополнять бюджет примерно на 6,7 млрд рублей.

Дополнительные доходы направят на поддержку промышленности и импортозамещение измерительной техники. Если в 2020 году доля утвержденных типов российских приборов составляла 54%, то по итогам 2025 года она достигла 74%. Потенциал импортозамещения в этой сфере оценивается более чем в 150 млрд рублей в год.

Новые правила планируют ввести с 1 сентября 2027 года.