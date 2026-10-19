Родственникам участников СВО могут разрешить отпуск по уходу за ранеными и после их гибели

Предлагается сохранять средний заработок на период отпуска для близких родственников погибших или раненых участников СВО.

Членам семей погибших или получивших ранение участников СВО предложено предоставить право на оплачиваемый отпуск, следует из законопроекта депутатов фракции «Справедливая Россия».

Согласно документу, платить средний заработок предлагают за первые 14 дней отпуска, использованного в течение года после гибели бойца. Для родственников, которые ухаживают за раненым или тяжелобольным участником СВО, предлагается сделать оплачиваемым отпуск продолжительностью до 35 календарных дней в году.

«Отсутствие оплаты перекладывает расходы на семью: потеря заработка может совпасть с тратами на проезд, похороны, оформление документов, вступление в наследство, уход за детьми и восстановление привычного уклада жизни», — указано в пояснительной записке к проекту.

Законотворцы рассчитывают, что мера повысит уровень социальной защиты семей и поможет ускорить реабилитацию раненых под присмотром близких. Сейчас действующее законодательство гарантирует родственникам погибших бойцов до 14 дней отпуска в год только без сохранения заработной платы, а ухаживающим за ранеными — до 35 дней неоплачиваемого отпуска.