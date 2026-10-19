ФНС усилит контроль за использованием ЗПИФов для налоговой оптимизации

Число закрытых паевых инвестиционных фондов за три года выросло почти на 90%, а налоговики начали чаще фиксировать случаи их применения ради отсрочки уплаты налогов.

Компании используют преимущества ЗПИФов исключительно для снижения налоговой нагрузки и защиты активов без самостоятельной деловой цели, считает ФНС. За три года число таких фондов выросло почти на 90%.

Под управлением закрытых фондов находится около 19–20 трлн рублей. Механизм позволяет передавать имущество в фонд и направлять доход от аренды или продажи активов на новые вложения без уплаты налога на прибыль на уровне ПИФа. В результате обязанность по уплате возникала только при получении выплат или погашении паев.

Правила налогообложения закрытых и интервальных ПИФов изменятся с 1 января 2027 года. Законодатели планируют взимать налог по ставке 15% с поступающих в фонд пассивных доходов — дивидендов, процентов, арендных платежей и роялти. Управленцы должны будут перечислять средства до 28-го числа следующего месяца. Уплаченную сумму впоследствии зачтут пайщику для исключения двойного налогообложения.

Новая ставка в 15% затронет только отдельные виды доходов, а по операциям с продажей активов фонда возможность отсрочить уплату налогов сохранится. При этом ставка для пассивных доходов ЗПИФ останется ниже стандартной ставки налога на прибыль организаций в 25%.