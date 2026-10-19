Срок изменения условий госконтрактов из-за роста НДС продлили до октября 2027 года

Изменить существенные условия госконтрактов, заключенных до 2026 года, теперь можно до 1 октября 2027 года, следует из постановления Правительства РФ от 15.10.2026 № 1354.

Ранее действующие правила допускали корректировку документов только до 1 октября 2026 года, если из-за роста ставки НДС до 22% возникал риск неисполнения обязательств.

В рамках обновленного порядка стороны могут скорректировать цену договора в пределах увеличения НДС для товаров, работ и услуг, приемка которых проходит после 1 января 2026 года. Также разрешено менять объемы или виды выполняемых работ и строительных ресурсов без общего увеличения стоимости контракта.

Поправки распространяются на госконтракты в сфере капитального строительства, инженерных изысканий, проектирования, ремонта, сноса и сохранения объектов культурного наследия. Изменения доступны для договоров, извещения или приглашения по которым были размещены до 1 января 2026 года, при условии, что повышающаяся ставка НДС изначально не была заложена в их текст.