В России более 610 тысяч человек вышли из теневого сектора занятости с начала 2026 года
За первые шесть месяцев 2026 года легализовали более 610 тысяч работников, из которых свыше половины оформили официальные трудовые договоры.
Более 610 тысяч граждан вышли из теневого сектора занятости в России за первое полугодие 2026 года, сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков. Он отметила, что больше половины из них официально заключили трудовые договоры с работодателями.
«В результате принимаемых мер в 2025 году было легализовано порядка 980 тысяч работников, а за первое полугодие 2026 года – более 610 тысяч. Больше половины из них заключили трудовые договоры», – заявил Иванков.
Основной вклад в снижение неформальной занятости вносят региональные межведомственные комиссии. В их состав входят представители муниципальных, региональных и федеральных органов власти, включая сотрудников государственных инспекций труда.