НДС на зарубежные товары с маркетплейсов: эксперт оценил административную нагрузку на площадки

Поможет ли введение НДС для зарубежных продавцов на маркетплейсах выровнять правила игры – рассказал «Клерку» управляющий партнер юридической компании Vita Liberta Сергей Конон.

Речь идет о модели, при которой товар от иностранного продавца — чаще всего из Китая, а также из Турции, ОАЭ, США или стран ЕС — доставляется напрямую покупателю в Россию через маркетплейс, почту или экспресс-перевозчика. В этой схеме зарубежные поставщики действительно имели системное преимущество в расходах на НДС и пошлины. Юридически такая доставка в адрес физлица квалифицировалась как «товары для личного пользования» и шла не по общему режиму коммерческого импорта, а по специальному льготному каналу для посылок.

Отправление не облагалось ни пошлиной, ни НДС, а при его превышении уплачивался совокупный таможенный платеж по льготной ставке. Сам иностранный продавец при этом не был налогоплательщиком в России, не вставал на учет и не подавал декларации.

Российский же продавец или легальный импортер нес все сопутствующие издержки, включая полный НДС на таможне, проигрывая иностранному конкуренту в цене. При этом разрыв был обусловлен не маржой, а налоговой разницей.

Сергей Конон «Предлагаемая мера распространяет общий режим обложения НДС по действующей базовой ставке 22% и на трансграничный канал. По сути, это не повышение, а выравнивание условий: зарубежный селлер начинает играть по тем же правилам, что и отечественный. Решение логично, и обсуждалось оно давно.»

Но у нововведения есть и обратная сторона. Если функция налогового агента ляжет на маркетплейсы, они получат не только инструмент контроля, но и немалую административную нагрузку: учет, идентификацию продавцов, перечисление налога и работу с ошибками.

Для крупных площадок это посильная задача, но для рынка в целом грозит ростом издержек, который неизбежно отразится на скорости обработки заказов и экономике малых продавцов, считает эксперт.