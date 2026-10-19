В первый год после введения НДС цены на импортную электронику и одежду вырастут на 10–15%

Можно ли ожидать, что введение НДС для трансграничной торговли не отразится на общем уровне цен, «Клерку» рассказал управляющий партнер юридической компании Vita Liberta Сергей Конон.

Сергей Конон «Это оптимистичное обещание расходится с базовой экономической логикой. Любой налог закладывается в себестоимость, бизнес, как правило (разве что за редким исключением), не платит налоги из собственной маржи, если имеет возможность переложить их на покупателя.»

Но цены в магазинах не вырастут сразу на 22%. Часть расходов маркетплейсы и продавцы возьмут на себя, часть сдержит конкуренция с российскими товарами. Многие товары на площадках уже продаются с учетом этого налога. Поэтому подорожание будет не таким резким.

Наиболее заметно подорожают зарубежная электроника, одежда, обувь, аксессуары и детские товары.

«По моей оценке, в первый год цены в этих категориях вырастут примерно на 10–15%», — уточнил Конон.

Стоимость товаров, которая раньше искусственно занижалась из-за отсутствия налогов, теперь возвращается к своему реальному рыночному уровню. Позже, когда рынок подстроится под новые правила, цены могут немного снизиться.