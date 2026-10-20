Депутат рассказал, что делать при обнаружении дефектов в момент передачи квартиры

Покупатели жилья в новостройках могут отказаться от подписания передаточного акта при обнаружении строительных недостатков и потребовать их устранения или компенсации.

Участник долевого строительства вправе отказаться от приемки квартиры и требовать безвозмездного устранения дефектов, соразмерного уменьшения цены договора либо возмещения расходов на ремонт, сообщил председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев. Застройщик обязан передать объект, качество которого полностью соответствует условиям договора и техническим регламентам.

Отказ от подписания документа правомерен независимо от того, делают ли дефекты жилье полностью непригодным для проживания. Наличие многочисленных строительных недостатков дает дольщику законное основание не принимать квартиру до исполнения обязательств застройщиком.

«Если вы видите недостатки, то не подписывайте передаточный акт. Застройщик может говорить: "Да это мелочи, мы потом исправим". Но после вашей подписи он уже не обязан торопиться. А до подписи — обязан», — подчеркнул Свищев.

Для защиты своих прав новоселам необходимо зафиксировать все недоделки на фото и видео, составить письменное описание, затребовать акт о несоответствии и направить застройщику письменную претензию. При отсутствии реакции следует обращаться в суд, который может взыскать не только расходы на устранение недостатков, но и компенсацию морального вреда.