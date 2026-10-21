Налоговая разъяснила, какие страховые выплаты облагаются НДФЛ
Страховые выплаты по договорам добровольного имущественного страхования подлежат обложению НДФЛ, а по личным страховкам и ОСАГО от налога освобождены.
Выплаты по договорам добровольного имущественного страхования облагаются НДФЛ, напомнило УФНС.
При перечислении средств страховщик выступает налоговым агентом, поэтому он обязан исчислить, удержать и перечислить налог в бюджет. Доходы по договорам личного, обязательного или пенсионного страхования, а также компенсационные выплаты по ОСАГО в общем порядке НДФЛ не облагаются, пояснили налоговики.
Не учитываются в качестве налогооблагаемого дохода и компенсированные расходы, которые связаны с расследованием страхового случая, установлением размера ущерба или судебными издержками.
Для имущественного страхования налоговая база определяется как разница между полученной выплатой и суммой уплаченных взносов, увеличенной на стоимость ремонта или рыночную стоимость имущества.
Обложению НДФЛ подлежат и суммы, полученные по перешедшему праву требования, включая договоры ОСАГО. В таком случае физлицо не считается страхователем или выгодоприобретателем, поэтому выплата теряет статус страховой и облагается налогом в полном объеме.
Если страховщик не смог удержать налог с выплаченного дохода, он обязан уведомить об этом налоговую инспекцию и страхователя до 25 февраля следующего года. В таком случае гражданин уплачивает НДФЛ на основании уведомления от налогового органа или декларирует полученный доход самостоятельно, если компания не направила извещение в ИФНС.
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