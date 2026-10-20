Отмена УСН 6% может увеличить налог для некоторых ИП вдвое

Предприниматели с небольшой долей подтвержденных расходов могут столкнуться с существенным увеличением налоговой нагрузки, если объект УСН «доходы» отменят. В отдельных случаях сумма налога может вырасти в два раза.

Особенно ощутимым отказ от УСН «доходы» может стать для предпринимателей в сфере услуг, которые зарабатывают преимущественно собственным трудом. Об этом рассказал «Клерку» налоговый консультант, экс-заместитель начальника отдела Управления ФНС Дмитрий Кудряшов.

Эксперт привел условный пример: ИП получил 10 млн рублей годового дохода, а его документально подтвержденные расходы составили 2 млн рублей.

При УСН «доходы» со ставкой 6% налог составит 600 тыс. рублей, а при объекте «доходы минус расходы» с базовой ставкой 15% — 1,2 млн рублей. Расчет приведен без учета страховых взносов и региональных льгот.

Кудряшов подчеркнул, что для бизнеса с высокой долей расходов результат будет другим. При этом отмена объекта «доходы» пока не утверждена, а приведенные суммы показывают возможные последствия гипотетического изменения.

Какие еще последствия для малого бизнеса прогнозирует эксперт — читайте в интервью «Клерку».