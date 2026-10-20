Купить подписку
Электронные подписи
Читать 1 мин
Эксклюзив

Чек-лист от эксперта: что взять новому директору в ФНС для получения электронной подписи

Как оформить КЭП в ФНС при смене единоличного исполнительного органа.

62 просмотра4 открытия

Какие документы нужны компании для получения электронной подписи для нового директора – рассказала эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Надежда Камышева Эксперт

Эксперт Клерка

«Прежде всего, должны быть изменения в ЕГРЮЛ о смене ЕИО.»

Если подпись будут получать в ФНС, то при посещении налоговой необходимо иметь с собой:

  • документ, подтверждающий личность (паспорт);

  • сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

  • сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН);

  • сертифицированный носитель (USB токен) для записи на него ключей электронной подписи.

На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 30 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка»Читать тут.

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям, с выводами и ссылками на нормы  — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3 часа

Автор
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка