Чек-лист от эксперта: что взять новому директору в ФНС для получения электронной подписи
Как оформить КЭП в ФНС при смене единоличного исполнительного органа.
Какие документы нужны компании для получения электронной подписи для нового директора – рассказала эксперт сервиса «Клерк.Консультации».
Эксперт Клерка
«Прежде всего, должны быть изменения в ЕГРЮЛ о смене ЕИО.»
Если подпись будут получать в ФНС, то при посещении налоговой необходимо иметь с собой:
документ, подтверждающий личность (паспорт);
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН);
сертифицированный носитель (USB токен) для записи на него ключей электронной подписи.
На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.
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