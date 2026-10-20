НДС для детских книг предлагают обнулить

В Госдуму внесли законопроект с предложением освободить от НДС детскую литературу образовательного и воспитательного характера.

Ставку НДС на детские книги образовательного и воспитательного характера предлагают снизить до 0%, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму 19 октября 2026 года.

Инициаторами изменений в ст. 164 НК выступила группа депутатов от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов.

Издательства платит НДС по ставке 10% при реализации книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой. По мнению авторов инициативы, такая налоговая нагрузка ограничивает возможности издателей по выпуску качественной литературы для детей и повышает затраты покупателей.

Нулевая ставка налога позволит снизить конечную стоимость печатной продукции для семей с детьми. При одобрении документа новые нормы заработают с 1 января 2027 года.