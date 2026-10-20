Оформление общего имущества в СНТ упростят — законопроект правительства

Право общей долевой собственности дачников на дороги, подстанции и другие инфраструктурные объекты будет возникать автоматически сразу после их постановки на кадастровый учет.

Порядок оформления недвижимости в садоводческих товариществах станет аналогичным нормам, действующим для многоквартирных домов, следует из правительственного законопроекта.

Новые правила избавят собственников от необходимости отдельно регистрировать права в Росреестре после кадастрового учета и упростят передачу сетей организациям, в том числе при социальной газификации.

Сейчас процедура оформления общего имущества может быть достаточно сложной и продолжительной, отметила руководитель регионального отделения «Союза садоводов России» в Чувашии Екатерина Трушкова. По ее словам, много времени уходит только на проведение общего собрания членов СНТ.

Для старых садоводств, созданных до 2001 года, сохранят возможность формировать участки общего пользования по упрощенной схеме — на основании схемы расположения на кадастровом плане.

Для СНТ, образованных после 2001 года, образование таких земель потребует подготовки проекта межевания и его обязательного согласования с органами власти.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 сентября 2027 года.