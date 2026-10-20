Получающим господдержку фермерам могут дать приоритет при аренде сельхозземель

Преимущественное право на аренду государственных и муниципальных участков могут отдать сельхозпроизводителям, получающих господдержку. Права по таким договорам аренды запретят передавать третьим лицам.

Сельхозорганизации и фермерские хозяйства с господдержкой получат преимущественный доступ к аренде государственных и муниципальных земель сельхозназначения, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму группой депутатов во главе с зампредом палаты Алексеем Гордеевым 19 октября 2026 года.

Документ предлагает изменить Земельный кодекс и закон об обороте сельхозземель, чтобы ограничить круг участников профильных аукционов.

Сейчас подать заявку на аукцион по аренде участка может любая компания, в том числе не связанная с агропромышленным комплексом. Депутаты отмечают, что это приводит к злоупотреблениям: участки часто запрашивают лица, которые не планируют вести на них сельское хозяйство. Поправки позволят допускать к торгам только фермеров, которые получают поддержку от государства.

Законопроект также вводит защитные ограничения для самих арендаторов. Фермерам запретят передавать права и обязанности по договору аренды третьим лицам, сдавать арендные права в залог, вносить их в уставный капитал или паевой взнос, а также менять целевое назначение земли.

Если законупримут, новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2027 года.