Индексацию тарифов ЖКХ могут ограничить: законопроект

Предлагается ограничить рост коммунальных платежей уровнем инфляции за предыдущий год и запретить индексировать их чаще одного раза в 12 месяцев.

Тарифы на коммунальные услуги не должны увеличиваться чаще одного раза в календарный год, а предельные индексы платы не смогут превышать индекс потребительских цен за предыдущий год, следует из законопроекта с поправками в статью 157 Жилищного кодекса РФ.

Законопроект внесла группа депутатов фракции КПРФ 19 октября 2026 года

Рост стоимости жилищно-коммунальных услуг сейчас значительно опережает темпы инфляции, указали авторы проекта в пояснительной записке. По мнению разработчиков, действующий порядок индексации делает механизм формирования цен непрозрачным и создает избыточную нагрузку на бюджеты домохозяйств.

Новые ограничения позволят снизить финансовую нагрузку на потребителей и повысить доверие населения к сфере ЖКХ, рассчитывают авторы инициативы.

Если закон примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.