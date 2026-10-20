Автоматического штрафа за превышение работы с самозанятым нет, но есть другие риски

Что делать заказчикам на онлайн-платформах, чтобы не потерять проверенных исполнителей-внештатников и не попасть под штрафы ФНС, рассказал «Клерку» основатель yooni.pro Антон Лемзаков.

Он рекомендует проверить, как организована работа: исполнитель самостоятельно решает конкретную задачу или ежедневно выполняет обязанности сотрудника под руководством компании. Во втором случае следует обсудить трудовой договор.

«Далее необходимо уточнить у платформы порядок учета часов и ограничений. По длительным проектам — согласовать этапы, сроки, оплату и действия на случай ограничения дальнейших заказов», — добавил Лемзаков.

При работе с самозанятым нужно проверять его статус и получать чеки. Также необходимо учитывать ограничения НПД. Например, доходы от услуг текущему работодателю и бывшему работодателю в течение двух лет после увольнения не облагаются этим налогом.

Автоматического штрафа ФНС за превышение 60 часов нет. Но риски возникают, если гражданско-правовым договором прикрывают трудовые отношения. В таком случае возможны доначисления налогов и страховых взносов, пени и штрафы.