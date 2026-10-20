Инструкция для самозанятых: как спасти доход при изменениях в правилах платформ

Эксперт рассказал, как самозанятым минимизировать риски при зависимости от одного клиента.

Что делать самим самозанятым, для которых работа через вашу платформу с одним крупным клиентом была основным источником дохода, рассказал «Клерку» основатель yooni.pro Антон Лемзаков.

Сначала нужно выяснить правила своей платформы. Важно понимать, как она считает время, предупреждает об ограничениях и поступает с действующими заказами.

«Затем следует обсудить с клиентом продолжение работы. Для самостоятельных проектов можно согласовать объем заданий и сроки. Если работа фактически стала постоянной занятостью в компании, стоит обсудить оформление в штат», — считает эксперт.

Также он рекомендует постепенно искать других клиентов, чтобы доход не зависел полностью от одного заказчика.

Переход на прямой договор или регистрация ИП сами по себе не решают все вопросы. Закон № 289-ФЗ охватывает также лично выполняющих заказы ИП, а характер отношений оценивается по фактической работе.

Но нужно заранее согласовать завершение этапов, оплату и передачу результатов. Это поможет избежать ситуации, когда ограничения станут неожиданностью для обеих сторон.