Машаров: с 1 марта 2027 года меняются правила стажировки

В ТК внесены изменения, вводящие официальное понятие стажировки в сфере труда, сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Поправки вступают в силу с 1 марта 2027 года и четко определяют положение стажеров, чьи права ранее не были системно урегулированы законодательством.

Поправки зафиксируют максимальный срок договора, обязательный статус работника и участие наставника.

«Раньше статус гражданина на стажировке был размыт: то ли он уже работник, то ли еще ученик», — пояснил Машаров.

Он также подчеркнул особенность нового регулирования: если ни одна из сторон не потребует расторжения трудового договора в связи с истечением срока, то срочный трудовой договор со стажером не станет бессрочным.

Срочный договор со стажером разрешат заключать не позднее одного года после окончания им обучения. При этом в названии должности потребуется указывать статус работника, а после успешного прохождения стажировки и заключения нового договора работодатель не сможет установить повторный испытательный срок. Новшества не затронут госслужащих, стажировки по охране труда и специальности с отдельным регулированием.