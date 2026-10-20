Эксперт: рост спроса на наличные — это способ контролировать деньги в обход сбоев и блокировок

Выбор наличных не обязательно говорит о снижении доверия к банковской системе.

С чем связан рост популярности наличных в сентября 2026 года, «Клерку» рассказал CEO SkyCapital Дмитрий Галкин.

Процесс он связывает с изменением отношения россиян к финансовым рискам.

«Люди все чаще оценивают сбережения с позиции доступности средств. Наличные позволяют распоряжаться деньгами независимо от работы банковских приложений, интернета и платежной инфраструктуры», — пояснил эксперт.

Дополнительное влияние оказывают опасения блокировок счетов, ограничений на переводы и технических сбоев. Существенную роль играет и психологический фактор: возможность физически контролировать деньги создает ощущение финансовой защищенности.

Но выбор наличных не обязательно свидетельствует о снижении доверия к банковской системе, считает Галкин. Многие используют их как резерв на непредвиденные расходы, сохраняя основную часть накоплений на счетах и депозитах.

При хранении крупных сумм наличными россияне несут инфляционные потери. Например, при годовой инфляции 8% покупательная способность 100 тысяч рублей через год сократится примерно до 92,6 тысячи в сегодняшних ценах, пояснил эксперт. А банковский вклад позволяет частично или полностью компенсировать обесценивание средств за счет процентов.

Галкин рекомендует сочетать оба инструмента: держать наличными сумму на краткосрочные расходы, а остальные сбережения размещать с учетом доходности, доступности и рисков.