В Госдуме предложили изменить правила отключения коммунальных услуг за долги

В Госдуме предложили упростить ограничение коммунальных услуг должникам. Управляющие компании хотят освободить от обязанности доказывать, что собственник получил предупреждение об отключении.

Депутат Госдумы Марат Нуриев предложил изменить правила взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги. Инициативу планируют обсудить 11 ноября 2026 года на комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», пишет «БИЗНЕС Online».

Сейчас управляющая компания должна не только предупредить должника о возможном ограничении коммунальных услуг, но и подтвердить факт и дату получения уведомления. Если собственник не забирает письмо или не проживает в квартире, выполнить это требование бывает сложно.

Нуриев предлагает изменить пункт 119 правил предоставления коммунальных услуг. Предупреждение будет считаться доставленным, если его направили через личный кабинет в ГИС ЖКХ, заказным письмом или другим способом, позволяющим зафиксировать отправку.

При этом управляющей компании не придется доказывать, что должник действительно получил уведомление. Риск его неполучения предлагается возложить на самого собственника.

«Суды — очень долго, на предупреждение никто не обращает внимания, а ограничение жилищно-коммунальных услуг — самый действенный способ», — заявил Нуриев.

Депутат считает, что взыскание задолженности позволит направить дополнительные средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

По данным Минстроя, на 1 апреля 2026 года просроченная задолженность за коммунальные услуги достигла 975,9 млрд рублей, увеличившись за год на 10,9%.

Для сравнения, на федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2025–2030 годах предусмотрено более 291 млрд рублей прямых федеральных субсидий. Общий объем финансирования программы из всех источников оценивается в 4,5 трлн рублей.