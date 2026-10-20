Самозанятый из Беларуси в РФ в 2026 году: сообщать ли в МВД, как оформить договор, какие налоги платить. Вышел экспертный разбор

Налоговый статус белорусского исполнителя, место оказания услуг и условия расчетов влияют на обязанности заказчика и порядок оформления сотрудничества. Опубликовали чек-лист и разбор, которые защитят от претензий МВД и налоговой и помогут соблюсти валютное законодательство.

С самозанятым исполнителем из Республики Беларусь можно заключить договор ГПХ. Предварительно нужно выяснить:

1. Зарегистрирован ли он как самозанятый плательщик российского НПД, или же платит налог на профдоход только в Беларуси.

2. Где он фактически оказывает услуги и использует ли российские информационные системы.

3. Не зарегистрирован ли он как ИП в Беларуси (правила работы с иностранцем-физлицом и иностранным ИП различаются).

От этих пунктов зависит, удерживает ли российский заказчик НДФЛ, платит ли страховые взносы и как подтверждает расходы. Здесь есть ряд отдельных нюансов. Например, если СЗ из Беларуси работает дистанционно, нужно разобраться, считать ли оплату его услуг вознаграждением из российского источника.

Допускается не уведомлять МВД о заключении и прекращении договора с белорусским СЗ, если сотрудничество дистанционное. Но присутствие исполнителя на территории РФ — другое дело: наличие у исполнителя статуса плательщика российского НПД не значит, что работодатель может не сообщать в ведомство.

Хотя лимитов на переводы от российских заказчиков самозанятым из Беларуси нет, некоторые иностранные договоры нужно ставить на учет в банке, если сумма обязательств по ним достигает 3 млн рублей. Также, вне зависимости от суммы, важен валютный статус исполнителя. Он не зависит от налогового резидентства (например, гражданин РБ с российским ВНЖ считается валютным резидентом РФ). Если исполнитель — валютный нерезидент, договор и расчеты нужно проверить на соответствие требованиям валютного законодательства.

Подробнее — в экспертном разборе «Самозанятые из Беларуси в 2026 году: как работать и платить налоги».