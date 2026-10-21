Должен ли ИП удерживать НДФЛ при покупке машин у физлиц: ответ эксперта

При продаже авто на запчасти налог придется считать и платить самостоятельно.

ИП продает автозапчасти, для этого покупает автомобили для разборки.

Должен ли он удерживать и платить НДФЛ – объясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

В данном случае ИП не будет налоговым агентом по НДФЛ. Такие разъяснение давал Минфина в письме от 18.09.2023 № 03-04-05/88734.

Физлицо обязано самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ с дохода, полученного от продажи имущества (в данном случае – машины), принадлежащего ему на праве собственности. Такая обязанность прямо предусмотрена подп. 2 п. 1 ст. 228 НК.

Оксана Сутормина «В случае владения автомобилем менее трех лет налогоплательщик обязан задекларировать доход. При этом необходимо от декларирования освобождаются доходы, общая сумма которых за календарный год не превышает 250 тысяч рублей.»

При заполнении декларации 3-НДФЛ продавцы-физлица вправе уменьшить полученный доход:

на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением проданного имущества;

воспользоваться имущественным налоговым вычетом в фиксированном размере 250 тысяч рублей.

Срок подачи декларации по форме 3-НДФЛ — не позднее 30 апреля следующего года.

На вопрос ответила эксперт консультаций Клерка Оксана Сутормина.