Соискателей старше 50 лет отсеивают еще до просмотра резюме

Рекрутер в 56 лет решила проверить, насколько сложно найти работу возрастному кандидату. Эксперимент закончился 481 отказом, причем многие из них, по мнению рекрутера, были автоматическими.

Рекрутер Алёна Владимирская провела эксперимент: попробовала устроиться на работу в найме так, как это делают обычные соискатели старше 50 лет. О результатах она рассказала в интервью редакционному директору «Клерка» Александру Табернакулову.

«Я получила 481 отказ на свое резюме. Уверена, что большая часть этих отказов была автоматической, потому что фильтры настроены так, что людей старше 50 лет просто не видят», — рассказала Владимирская.

По словам эксперта, автоматические системы отбора кандидатов могут отклонять резюме еще до того, как их прочитает рекрутер. При этом прямое обращение к работодателю иногда дает совершенно другой результат.

Владимирская рассказала, что после автоматических отказов писала тем же людям напрямую и получала приглашения отправить резюме.

Эксперт считает, что проблема возрастной дискриминации усиливается, когда вакансий становится меньше. Работодатели начинают чаще руководствоваться стереотипами и не допускают кандидатов старше 50 лет даже до собеседования.

Свой опыт поиска работы Владимирская использовала при подготовке книги о карьере после 50 лет, выход которой она анонсировала на осень 2026 года. В интервью «Клерку» рекрутер также рассказала, какие способы поиска работы могут помочь обойти автоматические фильтры.