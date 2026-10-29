Бухгалтерам посоветовали совмещать основную работу с частным консалтингом

Спрос на внешних бухгалтеров-консультантов растет, а совмещение работы в штате с частными клиентами может стать дополнительным источником дохода. Такой вариант карьеры предложила рекрутер Алёна Владимирская.

Бухгалтерам стоит рассмотреть возможность портфельной карьеры — совмещения основной работы с консультациями для других компаний и предпринимателей. Об этом рекрутер Алёна Владимирская рассказала в интервью редакционному директору «Клерка» Александру Табернакулову.

По словам эксперта, услуги внешних бухгалтеров-консультантов сегодня особенно востребованы среди малого бизнеса.

«Многие ИП, небольшие ООО, самозанятые до последнего времени вели бухгалтерию сами, а затем столкнулись со штрафами и другими проблемами», — объяснила Владимирская.

Она отметила, что для бухгалтеров портфельная карьера сейчас особенно актуальна. Специалист может сохранять основное место работы и одновременно консультировать предпринимателей по отдельным вопросам.

Однако для такого формата необходима высокая квалификация. Бухгалтеру важно постоянно следить за изменениями законодательства, осваивать автоматизацию и понимать финансовые процессы бизнеса.

Особое значение Владимирская придает профессиональной репутации. По ее словам, бухгалтер, который перестает обновлять знания, рискует быстро потерять востребованность на рынке.

В интервью «Клерку» эксперт также рассказала, какие навыки бухгалтеру стоит развивать в первую очередь и за какое обучение имеет смысл платить.