Бухгалтерам посоветовали совмещать основную работу с частным консалтингом
Спрос на внешних бухгалтеров-консультантов растет, а совмещение работы в штате с частными клиентами может стать дополнительным источником дохода. Такой вариант карьеры предложила рекрутер Алёна Владимирская.
Бухгалтерам стоит рассмотреть возможность портфельной карьеры — совмещения основной работы с консультациями для других компаний и предпринимателей. Об этом рекрутер Алёна Владимирская рассказала в интервью редакционному директору «Клерка» Александру Табернакулову.
По словам эксперта, услуги внешних бухгалтеров-консультантов сегодня особенно востребованы среди малого бизнеса.
«Многие ИП, небольшие ООО, самозанятые до последнего времени вели бухгалтерию сами, а затем столкнулись со штрафами и другими проблемами», — объяснила Владимирская.
Она отметила, что для бухгалтеров портфельная карьера сейчас особенно актуальна. Специалист может сохранять основное место работы и одновременно консультировать предпринимателей по отдельным вопросам.
Однако для такого формата необходима высокая квалификация. Бухгалтеру важно постоянно следить за изменениями законодательства, осваивать автоматизацию и понимать финансовые процессы бизнеса.
Особое значение Владимирская придает профессиональной репутации. По ее словам, бухгалтер, который перестает обновлять знания, рискует быстро потерять востребованность на рынке.
В интервью «Клерку» эксперт также рассказала, какие навыки бухгалтеру стоит развивать в первую очередь и за какое обучение имеет смысл платить.
А жить когда??? Как-нибудь без ее советов обойдемся. Кому надо, тот и так подрабатывает.
Какая добрая женщина.
Мадам предлагает консультировать после работы? В сутках 24 часа, она в курсе? Или мадам предлагает сидя на рабочем месте, на глазах у изумлённого начальника, консультировать кого-то левого??? Если же вариант такой, когда полдня тут, полдня там, то и по ползарплаты везде. И на кой чёрт, спрашивается? Лучше за полную зп спокойно сидеть на 1 месте, чем за 2 ползарплаты скакать по разных адресам. За те же деньги получить еще траты на проезд и траты энергии на вникание в проблемы каждой конторы. Советует она.... Прям страна советов! Не от хорошей жизни люди на 2-3 работах работают. Надо предлагать достойную зп, а не советовать батрачить на 10 работах за копейки.