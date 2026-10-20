Штрафы для банков за нарушения в рекламе могут вырасти до 20 млн рублей

Штрафы для банков за нарушения законодательства о рекламе должны быть увеличены до 20 млн рублей, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. По его словам, ведомство продолжит планомерную работу над соответствующими законодательными изменениями.

«Мы рассчитываем, что штрафы должны составить до 20 миллионов за нарушение, мы хотим увеличить штрафы за нарушение рекламного законодательства банками», — отметил глава ФАС.

В настоящее время за подобные нарушения финансовые организации привлекают к ответственности по статье 14.3 КоАП РФ. Сейчас размер административного штрафа для юридических лиц составляет от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.