Штрафы для банков за нарушения в рекламе могут вырасти до 20 млн рублей
ФАС планирует существенно увеличить административную ответственность для кредитных организаций за недобросовестную рекламу.
Штрафы для банков за нарушения законодательства о рекламе должны быть увеличены до 20 млн рублей, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. По его словам, ведомство продолжит планомерную работу над соответствующими законодательными изменениями.
«Мы рассчитываем, что штрафы должны составить до 20 миллионов за нарушение, мы хотим увеличить штрафы за нарушение рекламного законодательства банками», — отметил глава ФАС.
В настоящее время за подобные нарушения финансовые организации привлекают к ответственности по статье 14.3 КоАП РФ. Сейчас размер административного штрафа для юридических лиц составляет от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Уточнение для небанковского бизнеса, который это читает: статья 14.3 КоАП и требования к рекламе кредитов касаются не только банков. Если магазин, клиника или школа рекламирует рассрочку и называет хотя бы одно условие, влияющее на стоимость, то по части 3 статьи 28 закона о рекламе придётся раскрыть и все остальные условия, определяющие полную стоимость. Ответственность при этом распределена по статье 38 того же закона: за содержание отвечает рекламодатель, за способ размещения рекламораспространитель, то есть сослаться на подрядчика, который свёрстал баннер, обычно не получается. И самое частое на практике: условия, вынесенные нечитаемым мелким шрифтом или в сноску на пару секунд в ролике, ФАС, как правило, считает недоведёнными до потребителя, даже если формально в макете они есть.