Почти все интернет-пользователи в России совершают покупки онлайн — ВЦИОМ

За последний год 97% россиян, пользующихся интернетом, покупали товары в сети.

Покупки в интернете за 2026 год совершали 97% россиян, пользующихся сетью, выяснили специалисты Аналитического центра ВЦИОМ. Основным каналом для онлайн-шоппинга стали цифровые платформы, которые также выбрали 97% интернет-покупателей.

При выборе товаров в сети россияне ориентируются на несколько ключевых факторов, заменяющих личный осмотр. Для 73% опрошенных важно подробное описание товара, 72% обращают внимание на развернутые отзывы, а 68% смотрят на наличие фотографий и видео.

Основу интернет-заказов составляют товары повседневного спроса. Чаще всего на маркетплейсах приобретают одежду, обувь и аксессуары — об этом сообщили 65% участников исследования. Бытовую химию и средства гигиены покупают 49% респондентов, товары для дома и сада — 45%, а продукцию для красоты и здоровья — 33%.

В исследовании, проведенном 1–2 октября 2026 года, приняли участие 1 036 россиян в возрасте от 18 лет.