Начисления налога на люксовые автомобили достигли рекордных 6,6 млрд рублей

Сумма выросла на треть по сравнению с предыдущим годом. Повышенный налог начисляют на автомобили дороже 10 млн рублей.

ФНС начислила владельцам люксовых автомобилей 6,6 млрд рублей транспортного налога за 2025 год. Это максимальная сумма с 2014 года, когда ввели повышающий коэффициент. Годом ранее начисления составляли около 4,9 млрд рублей.

При расчете налога на автомобили стоимостью свыше 10 млн рублей применяется тройной коэффициент. Итоговая сумма зависит от мощности двигателя и ставки, установленной регионом. Юрлица должны перечислить налог до марта 2026 года, физлица — до декабря 2026 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные FinExpertiza.

Число зарегистрированных люксовых автомобилей за год выросло почти в 1,5 раза — до 46,7 тыс. На физлиц оформлено около 34,1 тыс. таких машин, на организации — 12,6 тыс. Рост связан в том числе с покупками перед изменением правил расчета утильсбора и расширением списка Минпромторга с 517 до 555 моделей.

Больше всего налога начислили в Москве — 2,86 млрд рублей, или 43% общей суммы. В Санкт-Петербурге начисления составили около 592 млн рублей, в Московской области — 534 млн. Из-за региональных ставок налог на Rolls-Royce Cullinan мощностью 571 л. с. составляет 257 тыс. рублей в Москве и 77,1 тыс. рублей в Магаданской области.