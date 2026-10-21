Почему мораторий на банкротство может обернуться новыми проблемами для малого бизнеса
Эксперт считает, что мораторий на банкротство компаний МСП способен помочь части предпринимателей пережить период дорогих кредитов, однако одновременно создает риски для кредиторов и может осложнить бизнесу доступ к новому финансированию.
Шестимесячный мораторий на банкротство нельзя рассматривать как универсальный инструмент поддержки малого бизнеса. Такое мнение высказала юрист компании «Консалт» Зарина Саба, комментируя законопроект о защите предпринимателей от последствий дорогого заемного финансирования.
Мера может оказаться полезной для компаний, которые сохраняют клиентов, заказы и прибыльную деятельность, но испытывают трудности с обслуживанием долгов. Дополнительное время позволит договориться с банками и поставщиками, пересмотреть графики платежей, сократить расходы или найти инвестора.
Юрист компании «Консалт»
«Для жизнеспособной компании это время может стать возможностью договориться с банками и поставщиками, пересмотреть графики платежей, сократить издержки или привлечь инвестора. Но если основная деятельность убыточна, клиентов становится меньше, а новые кредиты нужны исключительно для погашения старых, отсрочка ничего принципиально не изменит. Через полгода компания может оказаться в еще более сложном финансовом положении»
Эксперт также предупредила о рисках для кредиторов. По ее словам, в роли кредиторов малого бизнеса нередко выступают такие же небольшие компании, которые не располагают существенными финансовыми резервами.
Если должник получает защиту от банкротства и задерживает расчеты, это может привести к финансовым трудностям уже у его поставщиков и подрядчиков. Кроме того, в период действия моратория ограничиваются отдельные механизмы взыскания задолженности.
После завершения моратория кредиторы также столкнутся с дополнительными требованиями. Законопроект предусматривает, что перед подачей заявления о банкротстве им придется предложить должнику реструктуризацию с отсрочкой или рассрочкой платежей.
Отдельно Зарина Саба отметила риск злоупотреблений со стороны недобросовестных компаний. По ее словам, защиту смогут получить не только предприятия, пострадавшие от высоких ставок, но и организации, финансовые проблемы которых возникли значительно раньше.
«Мораторий может предоставить дополнительное время для подобных действий. При этом независимые кредиторы временно лишаются возможности инициировать процедуру банкротства и использовать предусмотренные ею механизмы контроля за имуществом должника», — пояснила Зарина Саба.
Еще одним последствием инициативы может стать ужесточение условий кредитования. Если банки будут учитывать вероятность более длительного и сложного взыскания долгов, они могут повысить требования к финансовой отчетности заемщиков, обеспечению и подтверждению устойчивого денежного потока.