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Займы и кредиты
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Эксклюзив

Банки стали чаще одобрять автокредиты клиентам старше 45 лет

Портрет заемщика, который подает заявку на автокредит, все чаще отличается от портрета клиента, получающего одобрение. Банки стали внимательнее оценивать долговую нагрузку и подтвержденный доход заемщиков.

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В сегменте автокредитования требования к заемщикам заметно ужесточились. Об этом сказано в исследовании финансового маркетплейса «Банки.ру», результаты есть в распоряжении «Клерка».

Среди желающих оформить автокредит 71% составляют мужчины. Почти половина заявок приходится на россиян в возрасте от 25 до 34 лет. Чаще всего клиенты запрашивают от 1 до 3 млн рублей и рассчитывают выплачивать кредит от двух до пяти лет.

Однако среди получивших одобрение картина выглядит иначе. Доля заемщиков в возрасте 25-34 лет снижается с 48% до 23%, тогда как доля клиентов старше 45 лет увеличивается с 12% среди заявителей до 48% среди получателей кредита.

Изменяется и структура одобренных сумм. Если треть заявителей рассчитывает получить от 1 до 3 млн рублей, то среди фактически выданных автокредитов такие суммы составляют лишь 18%. Зато кредиты до 500 тыс. рублей занимают 61% выдач против 37% заявок.

Банки также стали чаще сокращать сроки кредитования. На займы сроком более пяти лет приходится только 9% выдач, хотя на такие условия рассчитывали 32% заявителей. При этом в сегменте микрозаймов различия между заявками и выдачами оказались значительно меньше. Большинство клиентов, как и прежде, запрашивают до 10 тыс. рублей на срок до 30 дней, а МФО продолжают работать с более широкой аудиторией заемщиков.

«В сегменте микрозаймов мы видим наименьший разрыв между заявками и выдачами. Это говорит о том, что МФО по-прежнему готовы работать с более широкой аудиторией», — отметила директор направления МФО Банки.ру Елена Лапикова.

По словам руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, заметная разница между заявителями и получателями кредитов связана с постепенным ужесточением требований к заемщикам. По мере расширения макропруденциальных ограничений банки начали более тщательно оценивать долговую нагрузку и подтвержденный доход клиентов.

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