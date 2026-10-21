Банки стали чаще одобрять автокредиты клиентам старше 45 лет

Портрет заемщика, который подает заявку на автокредит, все чаще отличается от портрета клиента, получающего одобрение. Банки стали внимательнее оценивать долговую нагрузку и подтвержденный доход заемщиков.

В сегменте автокредитования требования к заемщикам заметно ужесточились. Об этом сказано в исследовании финансового маркетплейса «Банки.ру», результаты есть в распоряжении «Клерка».

Среди желающих оформить автокредит 71% составляют мужчины. Почти половина заявок приходится на россиян в возрасте от 25 до 34 лет. Чаще всего клиенты запрашивают от 1 до 3 млн рублей и рассчитывают выплачивать кредит от двух до пяти лет.

Однако среди получивших одобрение картина выглядит иначе. Доля заемщиков в возрасте 25-34 лет снижается с 48% до 23%, тогда как доля клиентов старше 45 лет увеличивается с 12% среди заявителей до 48% среди получателей кредита.

Изменяется и структура одобренных сумм. Если треть заявителей рассчитывает получить от 1 до 3 млн рублей, то среди фактически выданных автокредитов такие суммы составляют лишь 18%. Зато кредиты до 500 тыс. рублей занимают 61% выдач против 37% заявок.

Банки также стали чаще сокращать сроки кредитования. На займы сроком более пяти лет приходится только 9% выдач, хотя на такие условия рассчитывали 32% заявителей. При этом в сегменте микрозаймов различия между заявками и выдачами оказались значительно меньше. Большинство клиентов, как и прежде, запрашивают до 10 тыс. рублей на срок до 30 дней, а МФО продолжают работать с более широкой аудиторией заемщиков.

«В сегменте микрозаймов мы видим наименьший разрыв между заявками и выдачами. Это говорит о том, что МФО по-прежнему готовы работать с более широкой аудиторией», — отметила директор направления МФО Банки.ру Елена Лапикова.

По словам руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, заметная разница между заявителями и получателями кредитов связана с постепенным ужесточением требований к заемщикам. По мере расширения макропруденциальных ограничений банки начали более тщательно оценивать долговую нагрузку и подтвержденный доход клиентов.