Срок сдачи декларации по НДС за III квартал перенесли из-за выходного

Срок сдачи декларации по НДС за III квартал 2026 года переносится на 26 октября. Перенос связан с тем, что 25 октября приходится на выходной день.

Организации и ИП на УСН, чьи доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей, с января 2026 года признаются плательщиками НДС. Они обязаны исчислять и уплачивать налог, а также ежеквартально представлять декларации. Об этом сказано на сайте ФНС.

Если доход за 2025 год не превысил 20 млн рублей, но оказался выше этого лимита в течение 2026 года, обязанность платить НДС возникает с первого числа следующего месяца. По итогам соответствующих кварталов плательщик УСН должен сдавать декларацию по НДС.

ИП также утрачивают право на ПСН с 2026 года, если их доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей. Такие предприниматели становятся плательщиками НДС с 1 января 2026 года.