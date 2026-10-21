Срок сдачи декларации по НДС за III квартал перенесли из-за выходного
Представить декларацию нужно не позднее 26 октября 2026 года. Обычный срок 25 октября выпадает на выходной.
Срок сдачи декларации по НДС за III квартал 2026 года переносится на 26 октября. Перенос связан с тем, что 25 октября приходится на выходной день.
Организации и ИП на УСН, чьи доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей, с января 2026 года признаются плательщиками НДС. Они обязаны исчислять и уплачивать налог, а также ежеквартально представлять декларации. Об этом сказано на сайте ФНС.
Если доход за 2025 год не превысил 20 млн рублей, но оказался выше этого лимита в течение 2026 года, обязанность платить НДС возникает с первого числа следующего месяца. По итогам соответствующих кварталов плательщик УСН должен сдавать декларацию по НДС.
ИП также утрачивают право на ПСН с 2026 года, если их доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей. Такие предприниматели становятся плательщиками НДС с 1 января 2026 года.
Все тонкости ведения учета по правилам 2026 года, работы со сложными участками и оптимизации налогов мы разбираем на курсе профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер». Вы научитесь без ошибок рассчитывать НДС на УСН и прогрессивный НДФЛ, вести учет маркетплейсов и производства, настраивать 1С:Бухгалтерия 8.5 и 1С:ЗУП, а также внедрите управленческий учет. Цена прямо сейчас: всего 55 250 ₽ (или в рассрочку за 3 611 ₽/мес.). После обучения вы получите официальный диплом о профессиональной переподготовке на 512 ак. часов. Инвестируйте в свое профессиональное будущее и уверенность перед ФНС.