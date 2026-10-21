Уточнение налогов до выездной проверки позволит избежать штрафа

Штрафных санкций не будет, если налогоплательщик самостоятельно уточнит обязательства и полностью перечислит налог к доплате до назначения проверки.

Добровольное уточнение налоговых обязательств до выездной проверки позволяет избежать штрафов, сообщила начальник отдела выездных налоговых проверок УФНС по Хабаровскому краю Евгения Шевлюк на вебинаре для налогоплательщиков.

Среди других преимуществ она назвала отсутствие дополнительных начислений в ходе проверки и связанных с ней издержек, а также репутационных рисков. Самостоятельное уточнение также дает возможность избежать уголовной ответственности за налоговые преступления.

Также Евгения Шевлюк добавила, что налоговые органы готовы помогать предпринимателям решать сложные вопросы законным путем и отказываться от схем уклонения от уплаты налогов.