⚡️ Итоги дня: алкомаркеты и ритейлеры начали закрывать магазины, совместная жизнь оказалась выгоднее, подержанные «китайцы» подешевели на 12%, в Индонезию отправят квас

За девять месяцев 2026 года импорт яиц в Россию сократился на 10,1% — до 542 млн штук, почти весь объем которых поставила Белоруссия из-за снижения интереса внешних поставщиков на фоне роста российского производства.

Аграрии ЛНР при введении регионального ЧС смогут полностью возместить убытки от засухи и заморозков, а также получить страховые выплаты за урожай, уничтоженный в результате обстрелов.

Российские производители напитков и сладостей рассматривают выход на рынок Индонезии, где в будущем могут начать продавать квас и шоколад «Аленка», сообщил замглавы Минпромторга Алексей Груздев.

В третьем квартале 2026 года сеть дискаунтеров «Чижик» впервые обошла супермаркеты «Перекресток» по выручке, заработав 139,6 млрд рублей благодаря растущему спросу на бюджетные форматы торговли.

После нескольких лет активного расширения ведущие алкогольные ритейлеры, включая «Красное & Белое», «Бристоль», «Винлаб» и «Ароматный мир», начали сокращать число своих магазинов, тогда как наращивать сеть продолжает только Simple Group.

В III квартале 2026 года в России сильнее всего подешевели подержанные «китайцы»: лидер падения Geely Emgrand EC7 скинул 12,4% (до 348 тыс. рублей), за ним следуют модели Chery, Lifan и Great Wall.

В 2026 году около 60 российских ритейлеров начали закрывать свои физические магазины, при этом в III квартале число таких компаний подскочило на 54% по сравнению со II кварталом.

Обновленное приложение Bing Wallpaper от Microsoft превратило рабочий стол Windows 11 в рекламную площадку, насильно перенаправляя пользователей в поисковик Bing раз в сутки при клике по обоям без возможности отключить эту функцию.

Большинство россиян (82%) готовы платить больше за проживание в отелях с домашними животными, при этом 64% из них хотя бы раз меняли планы из-за лимитов по весу или породе питомца.

Рособрнадзор заявил, что планируемый на 2028 год устный экзамен по истории для 9-х классов будет составлен строго по содержанию государственных учебников.

Минпросвещения утвердило порядок оценки поведения школьников по четырем критериям, согласно которому ученикам будут выставлять оценки «образцовое», «допустимое» или «недопустимое».

По данным опроса ВЦИОМ, 67% родителей считают школьную программу недостаточной для поступления в вуз, из-за чего большинству учеников приходится нанимать репетиторов по нескольким предметам.

В Госдуму внесли поправки об ужесточении ответственности за призывы к массовым беспорядкам, установив максимальное наказание до шести лет колонии при использовании интернета.

Исследование ВШЭ показало, что совместное проживание сохраняет экономическую выгоду уже 20 лет, сокращая расходы семьи на питание на 2% и на услуги на 0,7% с каждым новым человеком, несмотря на развитие сервисов для одиноких людей.

Сбер создал модель искусственного интеллекта GreenWAM, объединившую управление роботами с возможностью предсказывать последствия их движений в окружающем мире.

Платформа «Авито Услуги» совместно с PIM Solutions запустила сервис межпунктовой доставки личных посылок для частных клиентов, не привязанный к сделкам на самой площадке.

Режиссер Квентин Тарантино сообщил, что завершил сценарий своего десятого фильма, однако пока не планирует запускать проект в производство.

Редкий экземпляр первой книги о Гарри Поттере из первого тиража с опечатками ушел с молотка на аукционе Heritage Auctions более чем за £300 000.

Американская киностудия Warner Bros. зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака по вселенной «Гарри Поттера» — Hogwarts и Hogwarts Legacy.

Министр экономики Франции Ролан Лескюр оценил ущерб от массовых протестов 17 октября в сотни миллионов евро, отметив, что основную часть расходов покроют страховщики, а эксперты допускают убытки до 1,2 млрд евро.