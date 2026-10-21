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Общество
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⚡️ Итоги дня: алкомаркеты и ритейлеры начали закрывать магазины, совместная жизнь оказалась выгоднее, подержанные «китайцы» подешевели на 12%, в Индонезию отправят квас

Подготовили обзор главных событий дня — 21 октября 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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  • За девять месяцев 2026 года импорт яиц в Россию сократился на 10,1% — до 542 млн штук, почти весь объем которых поставила Белоруссия из-за снижения интереса внешних поставщиков на фоне роста российского производства.

  • Аграрии ЛНР при введении регионального ЧС смогут полностью возместить убытки от засухи и заморозков, а также получить страховые выплаты за урожай, уничтоженный в результате обстрелов.

  • Российские производители напитков и сладостей рассматривают выход на рынок Индонезии, где в будущем могут начать продавать квас и шоколад «Аленка», сообщил замглавы Минпромторга Алексей Груздев.

  • В третьем квартале 2026 года сеть дискаунтеров «Чижик» впервые обошла супермаркеты «Перекресток» по выручке, заработав 139,6 млрд рублей благодаря растущему спросу на бюджетные форматы торговли.

  • После нескольких лет активного расширения ведущие алкогольные ритейлеры, включая «Красное & Белое», «Бристоль», «Винлаб» и «Ароматный мир», начали сокращать число своих магазинов, тогда как наращивать сеть продолжает только Simple Group.

  • В III квартале 2026 года в России сильнее всего подешевели подержанные «китайцы»: лидер падения Geely Emgrand EC7 скинул 12,4% (до 348 тыс. рублей), за ним следуют модели Chery, Lifan и Great Wall.

  • В 2026 году около 60 российских ритейлеров начали закрывать свои физические магазины, при этом в III квартале число таких компаний подскочило на 54% по сравнению со II кварталом.

  • Обновленное приложение Bing Wallpaper от Microsoft превратило рабочий стол Windows 11 в рекламную площадку, насильно перенаправляя пользователей в поисковик Bing раз в сутки при клике по обоям без возможности отключить эту функцию.

  • Большинство россиян (82%) готовы платить больше за проживание в отелях с домашними животными, при этом 64% из них хотя бы раз меняли планы из-за лимитов по весу или породе питомца.

  • Рособрнадзор заявил, что планируемый на 2028 год устный экзамен по истории для 9-х классов будет составлен строго по содержанию государственных учебников.

  • Минпросвещения утвердило порядок оценки поведения школьников по четырем критериям, согласно которому ученикам будут выставлять оценки «образцовое», «допустимое» или «недопустимое».

  • По данным опроса ВЦИОМ, 67% родителей считают школьную программу недостаточной для поступления в вуз, из-за чего большинству учеников приходится нанимать репетиторов по нескольким предметам.

  • В Госдуму внесли поправки об ужесточении ответственности за призывы к массовым беспорядкам, установив максимальное наказание до шести лет колонии при использовании интернета.

  • Исследование ВШЭ показало, что совместное проживание сохраняет экономическую выгоду уже 20 лет, сокращая расходы семьи на питание на 2% и на услуги на 0,7% с каждым новым человеком, несмотря на развитие сервисов для одиноких людей.

  • Сбер создал модель искусственного интеллекта GreenWAM, объединившую управление роботами с возможностью предсказывать последствия их движений в окружающем мире.

  • Платформа «Авито Услуги» совместно с PIM Solutions запустила сервис межпунктовой доставки личных посылок для частных клиентов, не привязанный к сделкам на самой площадке.

  • Режиссер Квентин Тарантино сообщил, что завершил сценарий своего десятого фильма, однако пока не планирует запускать проект в производство.

  • Редкий экземпляр первой книги о Гарри Поттере из первого тиража с опечатками ушел с молотка на аукционе Heritage Auctions более чем за £300 000.

  • Американская киностудия Warner Bros. зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака по вселенной «Гарри Поттера» — Hogwarts и Hogwarts Legacy.

  • Министр экономики Франции Ролан Лескюр оценил ущерб от массовых протестов 17 октября в сотни миллионов евро, отметив, что основную часть расходов покроют страховщики, а эксперты допускают убытки до 1,2 млрд евро.

  • МВД Таджикистана создаст специальную единую базу данных для постоянного контроля за гадалками, секс-работницами, наркозависимыми и их окружением, призвав граждан избегать контакта с ними.

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