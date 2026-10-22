Таксопарки предложили субсидировать 10% стоимости автомобиля

Субсидию предлагают направлять на первоначальный взнос по лизингу. Отрасль также просит ежегодно компенсировать часть лизинговых платежей.

Таксопаркам нужны федеральные программы поддержки обновления автомобилей, заявили участники рынка. Сейчас целевых федеральных мер нет, а в Москве легальным перевозчикам компенсируют часть затрат по лизинговым и кредитным платежам. Общие программы поддержки не учитывают специфику такси.

«Оптимальной мерой мы считаем субсидирование порядка 10% стоимости автомобиля на первоначальный взнос по лизингу, а также ежегодные программы компенсации части лизинговых платежей», — сказал член правления Национальной ассоциации таксопарков, руководитель таксопарка F1rst Дмитрий Назаров.

По его словам, это поможет ускорить обновление машин и снизить число компаний, которые сокращают парк или уходят с рынка.

Заемное финансирование для покупки автомобилей используют 81% из 43 опрошенных перевозчиков из разных регионов России, следует из данных Общественного совета по развитию такси. Около 66% постоянно пользуются лизингом, еще 15% — кредитами. Субсидирование лизинга и кредитования локализованных машин поддержали 68% респондентов, а расширение перечня разрешенных для такси автомобилей — 74%.

Минпромторг предусмотрел программы льготного автокредитования и лизинга в новом бюджетном цикле, но сроки их возобновления пока не назвал. При текущих ценах на автомобили и ставках лизинга многие парки продолжают использовать машины до выработки ресурса.