ФНС подготовила форму сообщений о праве физлиц на налоговые льготы и вычеты

Налоговые органы будут уведомлять физлиц о праве на льготу через личный кабинет налогоплательщика или Госуслуги. На отправку сообщения отведут 60 дней.

ФНС подготовила форму информационного сообщения о налоговых льготах для физлиц. Проект приказа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Новая форма связана с поправками в статью 361.1 НК, которые содержит правительственный законопроект № 617-9. Документ находится на рассмотрении Госдумы, изменения должны вступить в силу с 1 января 2028 года.

Налоговая инспекция направит сообщение, если получит сведения о том, что физлицо относится к категории налогоплательщиков, у которых есть право право на льготу. Уведомить налогоплательщика потребуется в течение 60 дней через личный кабинет на сайте ФНС или на Едином портале госуслуг.