За содержание животного из приюта предложили возвращать до 6,5 тысяч рублей в год

Социальный вычет по НДФЛ хотят предоставлять в течение трех налоговых периодов. Расходы можно будет учесть в пределах 50 тысяч рублей в год на каждое животное.

Социальный вычет по расходам на содержание животного из приюта предложили закрепить в статье 219 НК. Законопроект уже внесли в Госдуму. Получать вычет можно будет три налоговых периода, начиная с года передачи питомца.

В состав вычета предлагают включить расходы на корм, ветеринарные лекарства, средства защиты от паразитов, гигиены и ухода. Также можно будет учесть оплату ветеринарных услуг, вакцинации, стерилизации и маркирования животного.

Максимальная сумма расходов составит 50 000 рублей в год на каждого питомца с учетом общего лимита социальных вычетов. При документальном подтверждении затрат налогоплательщик сможет вернуть до 6500 рублей НДФЛ в год на одно животное.

Для получения вычета потребуются договор или акт передачи животного из приюта со сведениями о налогоплательщике, приюте, виде животного и дате передачи. Фактические расходы нужно будет подтвердить платежными документами.