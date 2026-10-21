Сбер вернул бизнесу 1,15 млрд рублей НДС за эквайринг

За три квартала 2026 года банк вернул предпринимателям 50% НДС, уплаченного с комиссии за торговый эквайринг. В третьем квартале к программе присоединились 27 тыс. новых клиентов.

Предприниматели получили 1,15 млрд рублей компенсации НДС за эквайринг с начала 2026 года. Выплаты проводятся по программе поддержки малого бизнеса.

С 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Сбербанк компенсирует участникам программы половину суммы налога, уплаченного с комиссии за прием безналичных платежей. Об этом пишет «Прайм».

Московская область лидирует по общей сумме и количеству выплат. В тройку регионов по объему компенсаций также вошли Краснодарский край и Ростовская область. Самый высокий средний размер выплаты зафиксирован в Республике Башкортостан и Свердловской области.