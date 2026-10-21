Почему налоги по уведомлениям лучше уплатить до 1 декабря 2026 года

Проверить начисления лучше минимум за две недели до крайнего срока. Это оставит время для обращения в налоговую при обнаружении ошибки.

Уплатить начисленные налоги до 1 декабря 2026 года должны все, кто получил уведомление, сообщила заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова. Откладывать платеж до последнего дня не стоит.

«Россиянам за 2025 год доначислили НДФЛ по прогрессивной шкале и по дополнительным доходам. Важно заранее ознакомиться с начислениями, чтобы избежать ошибок и штрафов», — сказала Ирина Маслова.

При несогласии с суммой начислений можно записаться на консультацию в налоговую инспекцию по месту жительства. Разобраться с оплатой имущественных налогов эксперт рекомендует хотя бы за пару недель до истечения срока.

В личном кабинете ФНС можно подключить автоплатеж. Единый налоговый счет также разрешается пополнять частями, чтобы снизить разовую нагрузку на бюджет.