⌛ Налоги за несовершеннолетних детей нужно уплатить до 1 декабря

Если у ребенка есть имущество в собственности, за него необходимо уплатить налог. Сделать это должны родители или другие законные представители.

УФНС по Волгоградской области напомнило, что не позднее 1 декабря 2026 года нужно уплатить имущественные налоги несовершеннолетних детей за 2025 год, а при наличии оснований — НДФЛ.

Если ребенку принадлежит недвижимость или доля в ней, он признается налогоплательщиком.

При этом налоги ребенка не включаются в уведомление родителей. Для несовершеннолетнего формируется отдельное налоговое уведомление.

В 2026 году уведомления направляют в электронном виде, если у ребенка есть личный кабинет ФНС или с 14 лет подтвержденная учетная запись на Госуслугах. В остальных случаях уведомление придет по почте.

Родители могут подключить функцию «Семейный доступ» в личном кабинете ФНС, чтобы видеть начисления ребенка и оплачивать его налоги. Для этого необходимо подключить ребенку личный кабинет, а затем добавить его по ИНН в разделе «Семейный доступ».