Взыскание долгов за ЖКХ ускорят — что изменится для должников

С октября 2026 года взыскание долгов за коммунальные услуги ускорится благодаря интеграции ГИС ЖКХ, Госуслуг и Федеральной службы судебных приставов. Однако списать деньги без судебного решения нельзя.

Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации могут обращаться в суд за взысканием задолженности по ЖКХ независимо от ее размера. Минимального порога долга для обращения в суд законодательство не устанавливает.

Если задолженность не превышает 500 тыс. рублей, взыскатель вправе обратиться к мировому судье за судебным приказом. Об этом рассказал юрист Сергей Гаврюшкин URA.RU.

После вынесения приказа судья в течение пяти дней направляет его копию должнику. У собственника есть 10 дней с момента получения приказа, чтобы представить возражения и добиться его отмены.

Если приказ вступил в силу, он становится основанием для принудительного взыскания задолженности. Приставы могут обратить взыскание на деньги на банковских счетах, зарплату и другое имущество должника.

При недостатке средств на счете взыскание продолжится по мере поступления новых денег. Кроме того, приставы вправе арестовать имущество и при наличии предусмотренных законом оснований временно ограничить выезд должника из России.

Сведения о задолженности также отражаются в платежных документах и личном кабинете собственника. При этом квитанция с долгом не заменяет отдельное предупреждение, необходимое для ограничения или приостановления коммунальной услуги.