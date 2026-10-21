Транспортный налог предложили повышать каждый год

В Новосибирской области предложили увеличить ставки транспортного налога. Для автомобилей мощностью до 100 л. с. ставка вырастет на 1 рубль за лошадиную силу, от 100 до 150 л. с. — на 2 рубля.

Комитет Законодательного собрания Новосибирской области поддержал законопроект об индексации транспортного налога и рекомендовал вынести его на первое чтение.

По словам министра финансов региона Виталия Голубенко, повышение ставок необходимо для их адаптации к экономическим условиям. При расчетах власти ориентировались на стоимость бензина по состоянию на 1 июня 2026 года.

Председатель профильного комитета Валерий Ильенко пояснил, что депутаты предлагают повышать налог постепенно, чтобы избежать резких изменений.

«Предыдущее повышение налога после большого перерыва было очень резким — до 40 процентов. Поэтому мы тогда сказали: слушайте, так неправильно будет. Давайте будем индексировать каждый год, но понемногу», — отметил он.

Для автомобилей мощностью до 100 л. с. ставку предлагают увеличить на 1 рубль за лошадиную силу, а для машин мощностью от 100 до 150 л. с. — на 2 рубля.

Если закон примут, впервые уплатить налог по новым ставкам автовладельцам предстоит не позднее 1 декабря 2028 года.

До второго чтения депутаты планируют дополнительно изучить ставки транспортного налога в других регионах России.