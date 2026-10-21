В России хотят запретить эвакуацию автомобилей без уведомления владельца

Минтранс подготовил законопроект, по которому эвакуировать автомобиль можно будет только после отправки владельцу цифрового уведомления.

В России предложили изменить порядок эвакуации автомобилей. Перед перемещением машины на спецстоянку ее собственнику должны будут направить электронное уведомление.

Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на пленарном заседании Госдумы.

«Эвакуация будет происходить только после того, как пришло собственнику транспортного средства соответствующее цифровое уведомление», — пояснил он.

Законопроект также предусматривает создание единой цифровой платформы для обмена информацией об эвакуации автомобилей и взимания платы.

Новые правила начнут действовать только в случае принятия законопроекта.