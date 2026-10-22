Долг перед застройщиком не будут учитывать дважды при переходе на ипотеку

Покупатели квартир в рассрочку смогут перейти на ипотеку или рефинансировать кредит без двойного учета задолженности. Девелоперы должны будут раскрывать полную стоимость жилья и переплату.

Задолженность по рассрочке перед застройщиком не будут учитывать дважды при оформлении ипотеки, следует из доработанного законопроекта Минстроя и Банка России. Порядок перехода на ипотеку планируют закрепить в нормативных актах, в том числе в указании ЦБ.

Перед заключением договора участия в долевом строительстве застройщик должен будет сообщить покупателю разницу между ценой квартиры в рассрочку и стоимостью при единовременной оплате. В договоре также укажут количество, размер и сроки платежей. Об этом пишут «Известия».

Сведения о рассрочке будет передавать в бюро кредитных историй банк — эскроу-агент. Предложения освободить застройщиков от передачи таких данных и отменить ограничение срока рассрочки тремя годами после ввода объекта в эксплуатацию не поддержали.

«Без надлежащего законодательного регулирования широкое распространение рассрочки от застройщика может нести как социальные риски, связанные с потерей гражданами жилья, так и риски для финансовой стабильности», — сообщили в пресс-службе Банка России.

Объем обязательств покупателей строящегося жилья по рассрочкам оценивается в 1,5-1,6 трлн рублей, а сам законопроект пока проходит оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития.