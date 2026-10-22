Для самозанятых разработают переходный налоговый спецрежим

Новый режим должен постепенно повышать налоговую нагрузку по мере роста бизнеса. Он может объединить налог на профессиональный доход и АУСН.

Концепцию единого переходного налогового спецрежима планируют сформировать до конца 2026 года или в начале следующего года, сообщил заместитель главы ФНС Дмитрий Сатин на Всероссийском налоговом форуме ТПП РФ. Предполагается, что новый механизм позволит избежать резкого роста налоговой нагрузки.

«Единая концепция так называемого единого переходного специального налогового режима позволяла бы компании по мере роста понемногу увеличивать налоговую нагрузку, чтобы она не была рывковой», — сказал Дмитрий Сатин.

По его словам, резкое изменение нагрузки мешает развитию бизнеса и стимулирует дробление.

Переходный спецрежим может объединить экспериментальные режимы самозанятости и АУСН. Они действуют до 2028 и 2027 годов соответственно.

ФНС также обсуждает интеграцию режима самозанятых в УСН, изменение порядка операций B2B и B2C и индексацию лимита доходов. Сейчас применять налог на профессиональный доход можно при годовом доходе не более 2,4 млн рублей. Вопрос о сохранении режима после 2028 года планируют рассмотреть в 2027 году.