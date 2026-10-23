НДС 22% для зарубежных продавцов: уйдут ли иностранцы с маркетплейсов и как вырастут цены

Как повлияет на отечественный рынок введение НДС в 22% для зарубежных продавцов, рассказал «Клерку» директор Центра проектной деятельности и коммуникационных технологий РГГУ, научный руководитель АНО «Национальный центр платформенной экономики» Михаил Болдырев.

При коммерческом импорте НДС обычно уплачивается, а зарубежные посылки для личного пользования в пределах беспошлинных норм от него освобождены. Поэтому налоговое преимущество есть, но оно предусмотрено законом и само по себе не свидетельствует о недобросовестности продавца. Мера сократит этот разрыв, но полностью условия не уравняет: останутся различия в комиссиях, логистике и требованиях к продукции, отметил эксперт.

Если норму все-таки примут, массовый уход крупных зарубежных продавцов с российских маркетплейсов маловероятен, считает он. Скорее можно ожидать пересмотра цен и ассортимента, отказа от нерентабельных товаров и расширения поставок через российские склады.

Покупатели заказывают товары из-за рубежа не только из-за низких цен, но и из-за ассортимента, которого нет в России. При этом поставки через российские склады не освобождают от НДС: при коммерческом импорте действуют обычные правила налогообложения и таможенного оформления.

Мера все-таки отразится на общем уровне цен: в первом полугодии 2026 года трансграничные покупки составили 245,8 млрд рублей, или 3,4% российской интернет-торговли, поэтому воздействие на весь потребительский рынок может быть ограниченным. Но небольшой вклад в общий рост цен не означает отсутствия подорожания конкретных зарубежных покупок, уточнил Болдырев.