Уволилась, а потом узнала о беременности — Верховный суд защитил работницу от увольнения по собственному желанию

Если сотрудница узнала о беременности после увольнения и сразу попыталась отозвать заявление, суд может признать расторжение трудового договора незаконным.

Беременная сотрудница может добиться восстановления на работе даже после увольнения по собственному желанию, если на момент подачи заявления не знала о беременности. Такую позицию Верховный суд включил в новый обзор судебной практики.

Поводом для разъяснений стал спор сотрудницы, которая уволилась по собственной инициативе, а позже узнала о беременности и попыталась отозвать заявление. Работодатель отказался восстанавливать ее на работе.

Суд первой инстанции признал увольнение незаконным, однако апелляция и кассация поддержали работодателя. После этого дело дошло до Верховного суда.

ВС встал на сторону работницы и указал, что запрет на увольнение беременных распространяется и на случаи, когда женщина формально увольняется по собственному желанию, но ее волеизъявление нельзя считать добровольным. На это может указывать попытка отозвать заявление сразу после того, как сотрудница узнала о беременности.

Суд отметил, что в такой ситуации женщина фактически лишается предусмотренных законом гарантий для беременных работников. Суды и раньше нередко восстанавливали на работе женщин, которые узнавали о беременности уже после увольнения по собственной инициативе.